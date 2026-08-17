Puntaldia: al Due Lune di San Teodoro mercoledì 19 agosto ore 19 una lettura dell’Odissea tra classico e contemporaneo dove Omero è accompagnato dalla poesia.

Un viaggio tra parole e note, tra voce della musica e musica della voce con Massimiliano Finazzer Flory da Omero a Prevert, da Dante a Neruda, insieme a Laura Marzadori, primo violino dell'orchestra del Teatro alla Scala, da Mozart a Morricone, da Beethoven a Paganini.

«Da Itaca a Itaca – propone Massimiliano Finazzer Flory - il nostro invito è viaggiare per ritrovare anzi per ritornare all’amore».

Tra i testi recitati e musicati da Massimiliano Finazzer Flory e Laura Marzadori troverà molto spazio l’Odissea che, come anticipa Massimiliano Finazzer Flory, darà voce a Odisseo e Circe, le sirene, i Proci e a quel Nessuno di fronte a Polifemo. «Partiremo da qui – anticipa Finazzer Flory – Odisseo dell'uomo dalle mille giravolte, che tanto andò in rovina, dopo che ha distrutto la sacra rocca di Troia: di molti uomini le città vide e conobbe la mente, molti dolori patì in cuore sul mare, lottando».

(Unioneonline)

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