Quattro album a cavallo del Terzo Millennio: l'esordio nel 1996 con "A mè figlioru", subito appresso "Bora Bora" nel 1997. e "Puru noi" nel 1998, quindi "Aisettende" nel 2002. In tutto 34 brani che hanno rappresentato l'evoluzione moderna del folk sassarese. Ora Pietro Sanna, sempre in trio, li ripropone sabato 22 al The Cube di Piazzale Segni a Sassari.

Pietro Sanna spiega: "Negli anni queste canzoni le ho studiate in diverse maniere; i 34 brani, li recito a bassa voce come fossero un mantra, un rosario, a bassa voce, ma senza bisbigliare assolutamente. Questa prima parte di studio può durare un ora, due ore. Dopodiché prendo la chitarra e canto tutte le 34 canzoni, una dietro l'altra. Questi brani per me, da sempre, sono stati come figli miei, ci sono canzoni estremamente intime e profonde, che proteggo, le coccolo, le abbraccio. Altre canzoni sono pura immaginazione, fantasia, verità, sogni, favole e realtà assoluta, in una maniera o nell'altra fanno parte della mia vita, è raro che scarti una mia canzone".

Nel concerto Pietro Sanna sarà affiancato da Nicola Deriu e Domenico Frisciano: " Con loro chiudo il cerchio, rifinendo ogni sfumatura, ogni rima, dinamica, armonia, melodia, cori, accordi, solisti. Tutto: pensato, provato, memorizzato, per la migliore esecuzione della scaletta, quasi sempre diversa".

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