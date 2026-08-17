Un incontro fra la tradizione musicale isolana e il suo avvenire all'avanguardia, in un impegno collettivo di memoria civile: il ricco cartellone dell'Arena Fenicia Festival va avanti in questa settimana con un appuntamento d'eccezione per ogni appassionato della scena sarda e non solo, con Paolo Angeli e i Tenore Murales de Orgosolo insieme sul palco dell'Arena di Sant'Antioco con "Vinti 'E Maju", questo mercoledì alle 21. L'ingresso al concerto è gratuito.

Nel ritrovarsi del millenario canto polifonico a tenore proposto dai cinque Tenores orgosolesi e della poliedrica chitarra sarda preparata di Angeli, la tradizione popolare isolana e le sperimentazioni contemporanee sviluppano insieme un dialogo sonoro complesso e intrigante: e che viene immortalato nel disco "Vinti 'E Maju", pubblicato il 20 maggio di quest'anno per AnMa Productions e con la distribuzione di ReR Megacorp e Goodfellas.

Registrato tra giugno e agosto 2025 al Soundream Studio di Selargius con il supporto di Marti Jane Robertson, l'album vede mescolarsi la poetica corale di Franco Corrias (oghe), Salvatore Musina e Cosimo Mureddu (mesuoghe), Maurizio Bassu (contra) e Antonio Musina (basso) con le registrazioni sul campo effettuate da Angeli durante le celebrazioni per Sant'Efisio del primo maggio 2025, insieme a preziosi materiali estratti dagli archivi regionali e nazionali e sonorità ambient, post-rock, folk e free jazz. Centrale è infatti la suggestione della Rivolta di Pratobello del 1969 – raffigurata anche in copertina – che fornisce poi lo spunto per le tematiche di ribellione all'appiattimento dell'industria musicale, alla turistificazione del territorio e alla longeva questione delle servitù militari.

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