Alguer summer festival, arriva Marco MasiniAppuntamento mercoledì 19 agosto all’anfiteatro “Ivan Graziani”
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La città di Alghero si prepara ad ospitare uno degli artisti più famosi del panorama della canzone italiana. Mercoledì 19 agosto salirà sul palco dell’anfiteatro Ivan Graziani il cantante Marco Masini, tappa estiva del tour “Marco Masini live 2026” che attraversa l’Italia prima dei cinque grandi appuntamenti nei palasport previsti a novembre.
La data sarda è inserita nel programma dell’Alguer Summer festival 2026.
Il concerto di Marco Masini ad Alghero sarà l’occasione per ripercorrere oltre 35 anni di carriera attraverso canzoni entrate stabilmente nel repertorio della musica italiana e ascoltare dal vivo alcuni dei pezzi più recenti del cantautore fiorentino. Il Live 2026 arriva dopo la partecipazione di Masini al 76° Festival di Sanremo, insieme a Fedez con “Male Necessario”, brano premiato con il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, e dopo la pubblicazione, il 6 marzo, dell’album “Perfetto Imperfetto”, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.
Durante il tour, il nuovo progetto discografico trova spazio accanto alle canzoni che hanno segnato le diverse fasi della carriera dell’artista.