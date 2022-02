Buone notizie per i fan di Red Canzian, che nelle ultime settimane aveva tenuto tutti con il fiato sospeso dopo il ricovero in ospedale per un’infezione cardiaca.

"Ciao a tutti, come vedete le cose stanno andando sempre meglio", racconta oggi in un video postato sui social. "Cammino, mi muovo e faccio le scale, la voce sta tornando. Va tutto bene, mi manca solo una cosa, veramente importante: rivedervi. Rivedervi, stare sul palco e abbracciarvi, ma succederà presto!".

Lo storico componente dei Pooh era stato ricoverato per un'infezione che ha rischiato di generare una setticemia.

STO ARRIVANDO♥️ Posted by Red Canzian on Tuesday, February 15, 2022

Ad annunciare i problemi di salute era stato lo stesso Canzian in un messaggio inviato agli spettatori intervenuti alla prima del suo nuovo spettacolo, un’opera dedicata a Casanova, al teatro di San Donà di Piave, in Veneto.

“Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché”, spiegava allora.

"Abbiamo ricoverato Red – aveva poi chiarito il figlio dopo qualche giorno – , una sfortunata coincidenza proprio con il primo giorno di prove di ‘Casanova Opera Pop’…da allora la situazione di una brutta infezione è andata fortunatamente migliorando e l’altra sera, alla fine dell’anteprima dello spettacolo, Red ha voluto diffondere un audio messaggio in cui giustificava la sua assenza e ufficializzava la notizia. Confidiamo in una sua pronta guarigione anche se il percorso è ancora lungo e dobbiamo avere pazienza…”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata