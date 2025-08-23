Cosa dicono le stelle per il 23 agostoLa giornata segno per segno
Ariete – Se fino a ieri trovare un punto d’incontro sembrava impossibile, oggi le cose sono decisamente cambiate.
Toro – I possibili sviluppi lavorativi prendono molta della vostra attenzione, ma non pensate solo a quello!
Gemelli – Siete stati chiamati in causa per un lavoro che non vi compete, ma le ricompense non mancheranno!
Cancro – Un messaggio insolito da parte di un amico scatena le vostre fantasie e apre scenari inaspettati...
Leone – Pagate le conseguenze di una scelta fatta con poco criterio, ma tutto si risolverà per il meglio in poco tempo.
Vergine – Cercate di prendere fiato e guardate al domani con più tranquillità. Non dovete per forza correre.
Bilancia – Per i single si prevede una serata dai toni frizzanti. Partecipate alle iniziative proposte dagli amici.
Scorpione – L’incontro con una vecchia fiamma ha lasciato più strascichi del previsto. Provate ancora qualcosa?
Sagittario – Finalmente tocca anche a voi andare in vacanza. Non fatevi prendere dall’ansia prima ancora di partire!
Capricorno – Fuori siete lo specchio della tranquillità, ma dentro covate un certo disappunto per una situazione familiare.
Acquario – Un sogno è finito lasciandovi l’amaro in bocca, ma ora dovreste concentrarvi su quello che avete!
Pesci – Amate fare strage di cuori, ma a lungo andare questo gioco finirà per stancare anche voi.