È un finale dedicato al ballo e alla musica quello del “Festival della Farsa” cartellone estivo della Compagnia Teatro Sassari. Mercoledì il teatro Astra di Sassari propone alle 21 il gruppo Raíz Flamenca, con uno spettacolo intitolato proprio “Raíz Flamenca” – “radici del flamenco” – un omaggio autentico e appassionato alla tradizione andalusa.

Il "cuadro flamenco", formato dalla bailaora Patricia Ibanez, dal bailaor Abel Harana, dai cantaores Jesus Flores e Juan de la Maria e dal guitarrista David Vargas, porterà in scena i diversi "palos" del flamenco – bulerías, soleá, fandangos, alegrías, tangos – in un vortice espressivo che unisce canto, musica e danza. Il pubblico sarà trascinato in un viaggio emotivo tra tristezza e gioia, in un’arte dichiarata Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO il 16 novembre 2010.

Il "Festival della Farsa" è realizzato con il sostegno di Regione Sardegna, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna.

© Riproduzione riservata