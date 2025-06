Appuntamento con Shakespeare sul palco del Centro culturale “A. Pazzola” di Sennori: sabato 21 giugno, alle ore 21, l’associazione “Il Lentischio”, in collaborazione con AnonimArtijana e con il patrocinio del Comune di Sennori, mette in scena la brillante rappresentazione “Questo Amleto non s’ha da fare”.

Lo spettacolo, con allestimento e regia di Maria Paola Cordella, avrà come protagonisti gli attori Safaa Anebarou, Antonietta Brau, Maria Giovanna Delogu, Giovannina Fois, Antonella Leoni, Ersilia Manghina, Isabella Manunta, Giannina Nieddu, Angela Pazzola, Ersilia Pazzola, Gian Mario Pazzola, Maria Antonietta Pazzola, Antonio Piga, Maria Grazia Soliveras, Antonietta Tonzanu. Con un abile gioco delle parti “Questo Amleto non s’ha da fare” racconta le peripezie di una compagnia teatrale amatoriale guidata da un regista ambizioso ma di poca esperienza, che vuole mettere in scena in un piccolo paesino di provincia l’Amleto di Shakespeare.

Ciascuno si è cimentato con diversi personaggi per prendere confidenza con la scrittura e i meccanismi shakespeariani: Cleopatra, Riccardo III, La bisbetica domata, La XII notte, Macbeth, Sogno di una notte di mezza estate, Le allegre comari di Windsor. La Fama, Casa Capuleti. Tanto lavoro e tanto tempo investito non può essere buttato al vento. Tutti gli attori daranno il meglio di sé per dimostrare al regista che sono all'altezza di affrontare Shakespeare.

«Come Amministrazione, esprimiamo grande soddisfazione per il ritorno in attività dell'associazione Il Lentischio. In passato, questa associazione ha arricchito il nostro paese con rappresentazioni teatrali di successo come Sos Femminos e Lisistrata, che hanno raccolto successo non solo presso il nostro centro culturale, ma anche nelle comunità limitrofe», commenta la consigliera comunale con delega alla Cultura, Elena Cornalis. «Riteniamo fondamentale promuovere l'associazionismo e ci impegniamo affinché esso rappresenti una componente significativa della nostra realtà locale, nei suoi diversi aspetti e ambiti».



