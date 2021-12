In attesa di conoscere le nuove disposizioni per l'ingresso agli eventi culturali, il mondo artistico isolano è in fermento e pullulano in Sardegna appuntamenti di straordinario pregio ed interesse.

In prima fila c'è Quartucciu che impreziosisce il calendario degli eventi natalizi con tre spettacoli di alto profilo.

Grazie alla già consolidata collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l'Assessorato alla Cultura e il supporto della Pro Loco cittadina, la cooperativa Forma e Poesia nel Jazz diretta da Nicola Spiga propone una tre giorni dal titolo Music & Fun.

Il 22, 23 e 28 dicembre la DomusArt nel centro cittadino diventa lo spazio ideale per accogliere spettacoli musicali e di cabaret.

La rassegna punta i riflettori sulla nuova musica cantautorale e pop italiana, ospitando il 22 dicembre il cantautore Scarda.

Il giorno seguente sarà la nuovissima stand-up comedy al femminile a calcare il palco allestito alla DomusArt, ospitando Laura Formenti direttamente da Roma, infine, il 28 dicembre, spazio nuovamente alla musica con il concerto di due musicisti sardi innamorati del Sud America, Carlo Doneddu e Vanessa Bissiri.

Gli spettacoli, tutti ad ingresso gratuito e accessibili mediante Green pass, iniziano alle ore 20.

Scarda - al secolo Domenico Scardamaglio, napoletano classe 1986 - è un cantautore gentile e poetico.

Nel 2014 pubblica il suo album d'esordio "I piedi sul Cruscotto".

Successivamente scrive e firma le title-track del trittico cinematografico "Smetto Quando Voglio".

Nel 2018 pubblica con la neonata Bianca Dischi il suo secondo album "Tormentone". "Tormentone" diventa anche un lungo tour di oltre 50 date in giro per l'Italia. "Bomboniere", il suo terzo album uscito a giugno di quest'anno, conferma le grandi capacità espressive e autoriali di uno dei più interessanti nuovi cantautori della musica italiana. Il concerto sarà aperto dal cantautore Modigliani che proporrà alcuni brani tratti dal suo debutto discografico dal titolo "Uno".

L.P.

