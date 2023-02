L’Agcom valuta l’apertura di un caso su Sanremo.

In queste ore si è tenuta la riunione interlocutoria del Consiglio dell'Autorità per le Comunicazioni in attesa che gli uffici competenti decidano il da farsi.

Nel mirino le possibili violazioni delle norme legate alla pubblicità occulta di profili social su Instagram, quello di Chiara Ferragni ma anche di Amadeus, aperto in diretta dall'imprenditrice digitale durante la prima serata del festival e arrivato in pochi giorni a quota 1,8 milioni di follower.

Attenzione puntata anche sulle norme relative alla tutela dei minori per i casi che hanno coinvolto Blanco, e la vicenda della distruzione degli addobbi floreali (e per questo è indagato per danneggiamento dalla procura di Imperia), e Rosa Chemical-Fedez con l’amplesso simulato in platea e il bacio sul palco.

All'Agcom spetta verificare il rispetto delle disposizioni del Tusma, il Testo Unico dei Servizi dei media audiovisivi e radiofonici, del Contratto di servizio Rai e del Codice di autoregolamentazione delle tv.

