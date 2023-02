Blanco – al secolo Riccardo Fabbriconi – è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73esimo festival di Sanremo, quando ha distrutto a calci il «giardino di rose» allestito sul palcoscenico dell’Ariston lo scorso 8 febbraio. Da copione avrebbe dovuto rotolarsi tra i fiori.

Il cantante – vincitore dell’edizione 2022 del Festival insieme a Mahmood con il brano “Brividi” – era stato invitato per presentare il nuovo singolo "L'Isole delle rose". A un certo punto dell'esibizione, aveva cominciato a dare in escandescenze sferrando calci alla composizione floreale. «Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo», aveva spiegato l’artista per giustificarsi.

Al termine della performance Amadeus aveva invitato Blanco a tornare a cantare il suo brano nel corso della serata, ma alla fine il musicista non si era più esibito. Si era poi scusato del gesto con un post pubblicato su Instagram.

Il reato di danneggiamento è punito con una pena fino a tre anni.

