Spettacolo al teatro comunale “Andrea Parodi” in programma sabato 8 marzo, alle 20.30, che ospiterà per far riflettere e divertire: “Peter Pan ha la partita iva”, di Federico Melis e Sonia Viviani. Un racconto teatrale che mescola riflessioni, dubbi e domande. Peter Pan si troverà invischiato in una lotta costante con il suo io adulto che, a volte, si fa avanti con il passare degli anni, con ironia, cinismo e tante risate.

Una parte del ricavato dell’evento, a cura di Studiodanza, sarà donato agli scout Cngei di Porto Torres. La storia racconta il bambino che non voleva crescere e che si trova con un mutuo trentennale, 2 figli (e di conseguenza 2 chat WhatsApp con i genitori che scrivono h24) e una partita iva che gli dà battaglia manco fosse Capitan Uncino. Ma nonostante tutto, Peter Pan è ancora in piedi e affronta le sfide quotidiane e i vigili davanti alla scuola.

Riflessioni, dubbi poco amletici e domande di un Peter Pan che vive una lotta costante con quell’adulto che, a volte con troppa serietà, si fa avanti col passare degli anni.

