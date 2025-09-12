Arriva dalla Sicilia, e precisamente da Catania la compagnia che inaugura la 4^ edizione del Festival Plays!. Domenica alle 18 il Teatro Astra di Sassari ospita lo spettacolo "Pik Badaluk" della compagnia La casa di creta, adatto a bambini da 3 anni in su.

Sul palco Antonella Caldarella, autrice anche dei testi, e Steve Cable che ha curato regia e musiche. La storia racconta le vicende di due narratori che girano per il mondo raccogliendo storie da paesi diversi, che amano poi condividere coi bambini della loro terra. Dall’ultimo viaggio in Africa i narratori portano una storia clownesca che lancia un messaggio di inclusione e fratellanza e ha come protagonista un bambino di nome Pik BadaLuk. Lo spettacolo vanta coloratissime scene, tante gags clownesche nonché una colonna sonora acustica eseguita dal vivo dagli attori in scena che - tra tamburi africani ed un raffinatissimo canto a cappella a due voci - diventa parte integrante della drammaturgia.

Organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro il festival multidisciplinare Plays! unisce il teatro ragazzi al teatro di prosa, alla danza e agli incontri culturali. Nato per creare un ponte tra i diversi target di pubblico il progetto Plays! è diventato nel tempo un cartellone molto seguito e atteso che propone un’offerta ampia, ricca di linguaggi e temi.

Tra settembre e ottobre saranno 8 le proposte in cartellone che spaziano tra: prosa, danza, musica, incontri scientifici e culturali, laboratori e residenze teatrali.

