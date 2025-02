Dopo aver pubblicato l’Ep “Violante, dimmi quello che vuoi”, contenente i singoli “Violante” e “Di nuovo tu”, e il singolo “Fragole”, il cantautore cagliaritano sereno – nome d’arte di Mattia Onnis - prosegue il suo progetto musicale totalmente indipendente con il brano “Paletta”, già uscito su tutte le piattaforme digitali e prodotto dallo stesso sereno e rifinito insieme a Marco Blarzino, producer romano che ne ha curato anche il mix e il master.

“Paletta” continua lo storytelling del primo EP del cantautore classe ’92 e si rivolge alla sorellina di Violante, Sabrina, una bambina ancora piccola per capire le dinamiche sentimentali di due adulti, ma profondamente capace di distruggerne gli schemi e le sovrastrutture mentali trasformandosi inconsapevolmente in una sorta di Cupido per la coppia. È una canzone spensierata, che trasmette leggerezza, buonumore e genuinità grazie al suo arrangiamento e racconta di come la spontaneità e l’ingenuità delle più piccole e semplici domande possano diventare delle armi micidiali per ammorbidire cuori induriti, ma soprattutto per capirci meglio e scavare a fondo nei nostri sentimenti.

Nel testo c’è un costante parallelismo o confronto tra Paletta (il soprannome di Sabrina, citata all’inizio del singolo dal suo interlocutore) e Violante, ma anche tra Paletta e lo stesso sereno. La sigaretta di carta che il musicista cita – già ben presente nell’artwork del brano - è un regalo ricevuto proprio da Sabrina, un oggetto tanto semplice quanto simbolico, che rafforza ulteriormente la semplicità dei gesti all’apparenza più “banali” e che, senza rendercene conto, fanno breccia nel nostro cuore come nemmeno mille ragionamenti riuscirebbero a fare.

Il titolo della canzone trae ispirazione anche da “Secchio” dei Pop X, cantata e ascoltata a tutto volume anche con la piccola Sabrina. Da qui, nasce il soprannome che ha dato vita al pezzo di Mattia.

Sereno, nome d’arte di Mattia Onnis, è un cantautore cagliaritano classe ‘92. Scopre l’amore per la musica fin dalla tenera età, intorno ai 6 anni, per poi calcare pavimenti di sala prove e palchi locali dai dodici anni in poi come batterista. Cresce tra band pop-punk, indie-rock, passando per progetti hardcore e collaborazioni in altre scene musicali della sua città per poi intraprendere definitivamente un percorso da solista.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata