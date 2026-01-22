Oscar 2026, tutte le candidature: “Sinners” è da record, segue “Una battaglia dopo l'altra”. Niente da fare per l’ItaliaSbancano i film di Ryan Coogler e di Paul Thomas Anderson. Per Chalamet terza nomination, accanto a Di Caprio
Sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026: la cerimonia di premiazione della 98esima edizione si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 15 e il 16 marzo.
Sbanca Sinners di Ryan Coogler portando a casa ben 16 candidature, un record di sempre grazie a una nuova categoria, il casting, introdotta nell'edizione 2026.
Segue Una Battaglia dopo l'Altra di P.T. Anderson con 12 candidature. Il record finora era detenuto da Eva contro Eva, Titanic e La La Land con 14 nomination a testa.
Parte bene Sentimental Value di Joachim Trier, con 6 candidature, come miglior film e poi per la recitazione (Renee Reinsvee, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas e Stellan Skarsgard), il copione originale, la regia, il film internazionale e l'editing.
Timothée Chalamet alla terza nomination ottiene un record per l'età. L'attore ha portato a casa la sua terza nomination agli Oscar per Marty Supreme: il protagonista del film di Josh Safdie ha da poco compiuto 30 anni ed è stato in corsa agli Oscar anche nel 2018 per Chiamami col Tuo Nome di Luca Guadagnino e nel 2025 con A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan.
Per l’Italia, quest’anno, non c’è nessuna candidatura.
L’elenco completo:
Miglior film
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Frankenstein
Sentimental Value
Train Dreams
Bugonia
L’agente segreto
F1 – Il film
Miglior regia
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler – I peccatori
Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Miglior attore protagonista
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
Michael B. Jordan – I peccatori
Wagner Moura – L’agente segreto
Ethan Hawke – Blue Moon
Miglior attrice protagonista
Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Miglior attrice non protagonista
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
Amy Madigan – Weapons
Wnumi Mosaku – I peccatori
Miglior attore non protagonista
Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Delroy Lindo – I peccatori
Jacob Elordi – Frankenstein
Miglior film internazionale
Sentimental Value (Norvegia)
Sirat (Spagna)
L’agente segreto (Brasile)
La voce di Hind Rajab (Tunisia)
Un semplice incidente (Francia)
Miglior film d’animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Migliori trucco e acconciature
Frankenstein
I peccatori
The Smashing Machine
Kokuho
The Ugly Stepsister
Miglior colonna sonora
Bugonia
Una battaglia dopo l’altra
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
I peccatori
Miglior cortometraggio
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen’s Period Drama
Two People Exchanging Saliva
Miglior corto animato
Butterfly
Forever Green
Retirement Plan
The Girl Who Cried Pearls
The Three Sisters
Miglior sceneggiatura non originale
Hamnet – Nel nome del figlio
Una battaglia dopo l’altra
Train Dreams
Bugonia
Frankenstein
Miglior sceneggiatura originale
Blue Moon
Un semplice incidente
Marty Supreme
Sentimental Value
I peccatori
Miglior casting
Una battaglia dopo l’altra
Marty Supreme
Hamnet – Nel nome del figlio
L’agente segreto
I peccatori
Migliori costumi
Frankenstein
Avatar: Fuoco e cenere
I peccatori
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Miglior fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Train Dreams
Miglior canzone
“Golden” – KPop Demon Hunters
“I Lied to You” – I peccatori
“Dear Me” – Diane Warren: Relentless
“Train Dreams” – Train Dreams
“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi
Miglior documentario
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor: la vicina perfetta
Miglior corto documentario
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: “Were and are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Miglior montaggio
F1
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sentimental Value
I peccatori
Miglior suono
F1
Frankenstein
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Sirat
Migliori effetti speciali
Avatar: Fuoco e cenere
F1
Jurassic World – La rinascita
The Lost Bus
I peccatori
Miglior scenografia
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori