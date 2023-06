Si canta e si balla per due giuste cause: ricordare Mattia Sanna, scomparso diversi mesi fa a causa di una malattia incurabile, e raccogliere fondi da donare all'ospedale San Martino di Oristano.

L’otto luglio, musica a palla nella piazza della borgata marina di Torregrande per la decima edizione del Patrick & Friends. Una serata musicale di beneficenza durante la quale Patrick Abbate, noto chitarrista oristanese residente negli Stati Uniti, si esibirà con diversi ospiti, più di novanta. Questa volta i fondi andranno al reparto di pediatria. Lo scorso anno invece erano stati dirottati al Businco di Cagliari per acquistare un ecografo per la prevenzione oncologica.

Questa edizione è dedicata a Mattia Sanna che lo scorso anno era salito sul palco per cantare una delle sue ultime canzoni assieme all'amico Patrick Abbate. Ospite d’eccezione sarà il chitarrista storico dei Gus N’Roses Gilby Clarke. Ma non solo. Tra gli ospiti anche Mike Terrana, uno dei batteristi americani più famosi al mondo. Presente anche il comico di Colorado, Baz, e tantissimi altri artisti nazionali, sardi e non solo.

La serata inizierà alle 20 nel piazzale di Torregrande e si prolungherà fino a mezzanotte e mezza. Sarà trasmessa online in streaming per permettere anche al seguito americano di Patrick e dei suoi ospiti musicisti di seguire la serata in diretta e di partecipare alla raccolta fondi da tutto il mondo. Madrine dell’evento saranno Ruth McCartney (sorella di Paul McCartney dei Beatles) e la mamma Angie che faranno dei video che saranno mandati in onda nel monitor gigante posto sullo sfondo del palco. Ci sarà una postazione fisica vicino al palco per le donazioni in contanti che verrà gestita dall'associazione "Le Belle Donne”. La serata è patrocinata dal comune di Oristano e dal Centro Commerciale Aperto di Torregrande.

«Pensiamo non ci sia cosa migliore che mantenere viva la memoria di Mattia - fanno sapere gli organizzatori dell'evento - una persona speciale, un animo gentile e altruista, che anche nel mezzo della sua grave malattia non ha esitato un attimo a pensare di aiutare gli altri».

© Riproduzione riservata