Dalla celeberrima Toccata e fuga in re minore di Bach alla Vocalise di Rachmaninov. Programma allettante quello che venerdì alle 20.30 proporrà l'organista e direttore d'orchestra tedesco Johannes Skudlik nella basilica del Sacro Cuore di Sassari. L'appuntamento fa parte del cartellone del festival del Mediterraneo.

Skudlik, che si è esibito anche in Americca, Russia, Giappone e Cina, eseguirà anche altri brani noti come l’Aria dalla Suite per orchestra numero 3, conosciuta come “Aria sulla quarta corda”, sempre di Bach. E ancora la Toccata da Douze pièces pour grand orgue e In paradisum da 12 pièces nouvelles di Théodore Dubois, l’Andante KV616 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Toccata dalla Suite gothique di Léon Boëllmann e la Toccata dalla Sinfonia n. 5 di Charles-Marie Widor.

La seconda parte della serata ospiterà invece la Polifonica Santa Cecilia di Sassari diretta da Alessio Manca. Il coro eseguirà alcuni brani sacri di Thomas Tallis, Tomás Luis de Victoria, Anton Bruckner, Pietro Allori.

