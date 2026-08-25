Ariete – Un piccolo lusso concesso senza sensi di colpa vi ricorda che la vita va anche assaporata.

Toro – Sentite di meritare di più e avete ragione. Ma i primi a crederci fino in fondo dovete essere proprio voi.

Gemelli – Chi vi vuole bene vede in voi qualcosa che faticate a riconoscere. Provate a guardarvi con occhi esterni.

Cancro – Vi accorgete che siete voi i registi della vostra storia. Riprendete in mano la penna e riscrivete il finale.

Leone – Una promessa fatta a voi stessi torna a bussare. È il momento di onorarla, senza rimandarla ancora.

Vergine – Riscoprite il piacere di fare le cose con lentezza. Non tutto deve essere veloce per avere davvero valore.

Bilancia – La rabbia che covavate si scioglie improvvisamente. Capire non significa giustificare, ma vi rende più liberi.

Scorpione – Vi va di rimettere in ordine le priorità. Ciò che contava ieri forse oggi non ha più lo stesso peso di prima.

Sagittario – Una vecchia ferita smette finalmente di fare male. Il tempo ha fatto il suo lavoro e voi avete fatto il vostro.

Capricorno – Un incontro breve vi lascia un pensiero che continua a lavorarvi dentro. Certi semi germogliano con calma.

Acquario – Un cambiamento che temevate si trasforma in una boccata d’aria fresca. A volte perdere l’equilibrio aiuta.

Pesci – Vi sentite in dovere di accontentare tutti, ma non potete. Imparate a dire di no senza sentirvi in colpa.

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