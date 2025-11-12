Un maestro nel colorare di venature soul il jazz, ma anche capace di immettere ritmi più esotici del funky, Horace Silver è uno dei grandi compositori, che oltretutto si avvaleva nelle sue session dei migliori musicisti. Domenica alle 11 il Teatro Civico di Sassari ospita l'omaggio a lui dedicato dalla Blue Note Brass Sextet plus, una delle formazioni nate all'interno dell’Orchestra Jazz della Sardegna.

L’inusuale organico del sestetto, formato da due trombe, trombone, corno, tuba, saxofono e batteria, non ha molti riscontri nella tradizione del jazz. La tuba ricopre il ruolo tipico del contrabbasso, ma la formazione rende molto bene il sound di una “little big band”.

Grazie agli splendidi arrangiamenti di Duccio Bertini il gruppo, formato da 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐢 ( sax contralto), 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐃𝐚𝐮 (tromba), 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐔𝐫𝐚𝐬 – (tromba), 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐢 (trombone), 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐧𝐨 𝐌𝐞𝐥𝐞 (corno), 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐆𝐫𝐞𝐜𝐨 (tuba), 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐚 (batteria), ha trasformato dieci capolavori di Silver in un viaggio sonoro vivace, ironico e profondamente jazzistico. Nel corso del concerto ad illustrare e raccontare le composizioni sarà il maestro 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐠𝐥𝐢𝐨.

Da sottolineare che dopo i tanti concerti dedicati a questo progetto, “La musica di Horace Silver” è diventato un disco, registrato a Sassari nel “Blu Studio” di Alberto Erre e pubblicato da “JazzOp Record” nel luglio scorso.

© Riproduzione riservata