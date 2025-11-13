Olbia rende omaggio a Piero Pischedda. Col supporto di Alessandro Pischedda, l’Archivio Mario Cervo organizza una serata dedicata all’artista già chitarrista dei Collage, scomparso nel 2019, a 64 anni, dal titolo “Chitarrista per passione”.

In programma domani a partire dalle 20 presso il salone della Sacra Famiglia, l’evento ripercorrerà la sua storia con video e foto inedite, e i ricordi dei numerosi ospiti e di tanti musicisti: presenti Tore e Piero Fazzi, compagni di band di Piero Pischedda ai tempi dei Collage, Marino De Rosas, Gabriele Deiana, Gavino Serreri e Michele Sardiello con Marco Delitala, ma anche Pino Ambrosio, Paoluccio Masala, Masino Usai e Luciano Degortes, Atmosfera Acoustic Duo con Federico e Nicole, Laura De Luca con Jolly Roger e Barbara Fiori.

La serata sarà condotta dal chitarrista Giovanni Del Fonso, ingresso libero fino a esaurimento posti.

© Riproduzione riservata