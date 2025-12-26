Il romanziere e saggista Paolo Nori arriva a Sassari per rivelare al pubblico, con il fascino della narrazione dal vivo, la potenza, l’inquietudine e la profondità psicologica di un capolavoro assoluto della letteratura di tutti i tempi. Lo fa con lo spettacolo-monologo “Paolo Nori racconta Delitto e Castigo di Dostoevskji”, che sta riscuotendo un grande successo nei teatri italiani. L'appuntamento è al Teatro Civico l'11 gennaio (inizio alle 21).

Lp spettacolo, in anteprima sarda, apre l’edizione 2026 della rassegna di arti sceniche generAzioni, organizzata da Meridiano Zero con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sassari.

Quello con Nori sarà il primo di una serie di appuntamenti della rassegna che fino al mese di maggio porterà tra il Civico, lo Spazio Bunker e S’Ala Spazio per artist* autori e spettacoli capaci di raccontare il mondo e la società con uno sguardo innovativo, sperimentale, lontano dalle formule stereotipate del teatro tradizionale.

