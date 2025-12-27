Sarà un’anteprima nazionale a suggellare la 23ª edizione di FestivAlguer, il festival internazionale di arti performative ideato e organizzato dall’associazione culturale ExPopTeatro, con il supporto dell’assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, della Fondazione Alghero e della Fondazione di Sardegna. Domenica 28 dicembre alle 18, al Forte della Maddalena, andrà in scena “Turandot delle stelle”, progetto artistico di Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni, che intreccia videomapping e musica dal vivo in una narrazione poetica, contemporanea e inclusiva.

Lo spettacolo rende omaggio al centenario della prima rappresentazione della Turandot di Giacomo Puccini, andata in scena al Teatro alla Scala il 25 aprile 1926.

Prodotta da Imaginarium, l’opera è concepita come un’esperienza immersiva capace di trasformare l’architettura del forte in una mappa emozionale di immagini, suoni e luce. Ad arricchire la performance sarà la partecipazione della Banda Musicale Antonio Dalerci.

