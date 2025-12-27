Una delle principali voci dell'ondata jazz-pop italiana, inarrestabile nell'attività anche dopo quasi cinquant'anni di carriera: Sergio Caputo sbarcherà questa domenica al Bflat di Cagliari, esibendosi nel locale di via del Pozzetto 9a con il trio a suo nome dalle ore 21. Ultimo appuntamento dell'anno per il jazz club del Quartiere del Sole, in un cartellone dicembrino che ha visto i live di Arabella Rustico, Mario Venuti, Tazenda e Nino Buonocore con quartetto.

Il Sergio Caputo Trio non è che il cuore pulsante della produzione artistica del cantautore e chitarrista, in una formazione vocale e strumentale completata da Fabiola Torresi (basso, cori) e Alessandro Marzi (batteria, piano, voce). Con sonorità pop-jazz, swing ed easy listening, il trio si muove con solido affiatamento tra reinterpretazioni dei classici di Caputo, improvvisazioni e riarrangiamenti sempre nuovi. Calcando club, teatri e locali di spicco in tutta la penisola, da ultimo anche per i quarant'anni dall'uscita di "Un sabato italiano" (1983) – primo, vero disco di successo per l'artista – l'ensemble tiene viva la magia dei brani originali in una formula essenziale e intima, che non è però mai priva di sorprese.

© Riproduzione riservata