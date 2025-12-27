Lo spettacolo della band storica dei Tazenda dal titolo “S’istoria infinida” in programma a Porto Torres, è stato rinviato a sabato 3 gennaio alle ore 19 presso la Sala Filippo Canu. Il concerto dei Tazenda, si terrà insieme a Felice Liperi. “S’istoria infinida” è un viaggio tra le canzoni che hanno segnato il percorso artistico del gruppo e le parole che ne raccontano la storia, attraverso la presentazione del libro “Tazenda. S’istoria infinita” di Felice Liperi, che accompagnerà l’incontro. Sono trascorsi quasi quarant’anni dalla nascita della band sarda e venti da quando ha smesso di risuonare la limpida ed espressiva voce del cantante del gruppo, Andrea Parodi, ma resta la loro storia, un canto lungo mezzo secolo, fatto di radici che affondano nella terra sarda per proiettarsi nel mondo, e che hanno lasciato una testimonianza importante nella musica, ma fatto anche di una vicenda collettiva, un cammino in cui memoria e futuro si intrecciano. Al centro del progetto, oltre a Liperi, i fondatori Gigi Camedda e Gino Marielli, custodi di una visione che ha saputo crescere senza snaturarsi, e, accanto a loro, cantautori e musicisti che hanno incrociato il cammino della band, come Andrea Poddighe, Claudia Crabuzza, Piero Marras, Paolo Fresu, fino a coloro che sono stati chiamati a raccogliere l’eredità di Andrea Parodi: da Beppe Dettori a Nicola Nite, fino all’attuale voce di Serena Carta Mantilla.



