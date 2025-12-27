Ariete – Vi sentite un po’ annoiati nell’ultimo periodo... è il momento di una piccola avventura fuori porta!

Toro – Agire o non agire... la distanza tra ciò che avete e ciò che desiderate è nella vostra forza di volontà.

Gemelli – Oggi una conversazione brillante vi farà riscoprire lati di voi che quasi avevate dimenticato.

Cancro – Prendetevi questa giornata per riflettere sulle grandi conquiste di questo anno e siate fieri del vostro lavoro.

Leone – Nei rapporti siete abituati ad avere il coltello dalla parte del manico, ma cercate di essere meno impetuosi!

Vergine – Si apre per voi un weekend all’insegna della leggerezza, vi attendono giorni di spensieratezza.

Bilancia – Ricordate che non è sempre oro tutto ciò che luccica: a volte la verità è più complicata di quel che si vede.

Scorpione – Giornata di spiacevoli imprevisti, per fortuna avete gli amici giusti con cui riderci sopra. Andrà meglio!

Sagittario – La fine dell’anno si avvicina: cogliete questi giorni di pace per riflettere sui propositi per il nuovo anno.

Capricorno – Sapete come si dice: quando si chiude una porta, si apre un portone... non rimanete ancorati al passato.

Acquario – Tra gli impegni dell’ultimo periodo, avete lasciato un po’ da parte i sentimenti... è ora di rimediare!

Pesci – Imparate a mettervi al primo posto, non solo ne gioverete voi, ma anche tutti coloro che vi circondano.

© Riproduzione riservata