«Sono molto onorato di ricevere questo premio che, per me, ha un pluri significato». Ringrazia, così, il musicista Paolo Fresu, insignito del Premio Joyce Lussu che, questa mattina nella Biblioteca civica simpliciana di Olbia, gli consegna la terza edizione del riconoscimento dedicato a una “partigiana vera”, scrittrice e poetessa, istituito da Anpi Gallura, con la collaborazione di Fondazione Berlinguer, e il patrocinio del Comune, per omaggiare personalità che si sono distinte nell'impegno artistico e civile in difesa dei valori costituzionali e dell'antifascismo.

«Mi piace pensare che il premio che ricevo oggi non sia stato assegnato solo perché suono bene la tromba ma, soprattutto, perché è una gratificazione del lavoro che svolgiamo e di come lo svolgiamo per contribuire alla crescita della società: possiedo una tromba che è lo strumento per raccontare quello che sono, con la musica che è rappresentazione di una voce interiore, di un vissuto, di "su connottu”», continua il trombettista di Berchidda (e di fama mondiale), dove nel 1988 ha dato vita al Time in jazz di cui è in uscita, domani nelle sale cinematografiche dell'Isola, il docufilm Berchidda live, un viaggio negli archivi del festival internazionale di jazz che si rinnova da 37 estati nel paese ai piedi del Limbara.

E poi, aggiunge Fresu, «è un premio che viene consegnato in Sardegna e questo aggiunge un pezzo a "su connottu” e un invito ad approfondire i temi dell'insularità e della sardità».

Tratto dall'immagine del manifesto del prossimo 25 aprile dell'Anpi, il Premio Joyce Lussu assegnato a Fresu è un papavero di legno che custodisce una donna tra i suoi petali, realizzato dagli studenti dell'istituto superiore Amsicora di Olbia. Alla cerimonia sono intervenuti l'assessora alla Cultura del Comune di Olbia, Sabrina Serra, i presidenti di Anpi Gallura, Domenico Piccinnu, e di Anpi nazionale, Vincenzo Calò, che hanno esaltato i valori della Costituzione, la figura di Joyce Lussu e il significato del premio a lei dedicato.

