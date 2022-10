Scoppia il caso molestie in Rai, nel mirino finisce Memo Remigi.

Il cantante, ospite fisso di Oggi è un altro giorno su Rai1, ha palpeggiato in diretta tv Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa.

Nei video che circolano sui social, finiti anche a Striscia La Notizia, mentre le telecamere riprendevano il mezzo busto della conduttrice Serena Bortone, si vede alle sue spalle Remigi stringere il braccio di Morlacchi con una mano, che piano piano scende sul fondoschiena fino a scomparire. La cantante reagisce e la allontana con qualche schiaffetto.

Un gesto sgradevole che non è passato inosservato tanto che il cantautore è stato sospeso. Dopo le indiscrezioni lanciate dal sito Dagospia lo ha confermato in apertura di puntata Serena Bortone: “Come avrete notato da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro programma. Si è reso responsabile di un atteggiamento che non può più essere tollerato né qui né in nessun luogo. Per rispetto verso Jessica abbiamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato di dominio pubblico, il pubblico ha il dovere di sapere. Voglio esprimere la mia solidarietà a Jessica, alla quale si unisce quella della direttrice e di tutta l’azienda. Mi fermo qui per ora”.

Remigi, intanto, prova a difendersi su FanPage: “C’è un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Le ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando le ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”. Quanto alla soppressione “nessuno mi ha comunicato nulla, sono fuori dal programma per fare degli esami”.

