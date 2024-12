Se la stagione natalizia accompagna l’uscita di un titolo Disney, le probabilità che diventi un successo milionario si fanno decisamente alte.

Ancor più se il titolo in questione è “Oceania 2”, sequel del primo lungometraggio animato uscito nel 2016 che ha conquistato il cuore dei giovanissimi e degli adulti col carattere irresistibile dei suoi protagonisti e un’ambientazione carica di mito, tradizione e avventura.

Dopo le candidature agli Oscar, tra cui quella per il miglior film d’animazione, e i quasi 650 milioni d’incasso in tutto il mondo, la casa di Topolino s’è prontamente mobilitata per rinnovare il franchise con un seguito. Inizialmente previsto come una serie a puntate, aprendosi anche all’ipotesi di un film in live action, “Oceania 2” è stato infine convertito nella forma di un lungometraggio animato, confermando ancora una volta la strada vincente del predecessore. Dal lavoro in regia della coppia Ron Clemente e John Musker, il sequel è passato nelle mani del trio esordiente David G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller. Tre anni dopo gli eventi del primo film, Vaiana salperà nuovamente per l’oceano allo scopo di ricongiungere le isole contro i piani del perfido Nalo.

Per ottenere potere sui mortali, il Dio delle tempeste ha fatto sprofondare Mortufetu, un luogo mistico con la capacità di tenere collegate le altre terre emerse. Ulteriori dettagli si possono cogliere dalla sinossi ufficiale: “L'epico musical animato dei Walt Disney Animation Studios Oceania 2 riunisce Vaiana (voce di Cravalho) e Maui (voce di Johnson) tre anni dopo per un nuovo viaggio di ampio respiro insieme a un equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto un'inaspettata chiamata dai suoi antenati che la guidano, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell'Oceania e in acque pericolose e da tempo perdute per un'avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato”. Uscito nelle sale il 27 novembre, “Oceania 2” sta infrangendo qualsiasi record ottenuto dai precedenti lungometraggi Disney.

Confermando le iniziali previsioni al botteghino, il titolo ha fatto esplodere le sale negli Stati Uniti in occasione del Giorno del Ringraziamento, superando i 15 milioni di dollari raggiunti da “Frozen 2” con l’esito ancor più impressionante di 28 milioni. Stando inoltre ai dati più recenti, il film ha totalizzato l’enorme cifra di 221 milioni nei cinque giorni festivi, ben oltre le stime iniziali che si aggiravano intorno ai 175 milioni. Un riscontro di tale portata colloca “Oceania 2” in cima sul podio per il miglior debutto della storia raggiunto da un film d’animazione nell’arco di cinque giorni, surclassando i precedenti 205,6 milioni di ”Super Mario Bros - Il Film”. Nei primi tre giorni di proiezione, la somma di 135,5 milioni raccolta in 4.200 sale, con una media per sala fuori dal comune di 32.261 dollari, decreta il miglior debutto di sempre per la Walt Disney Animation; ancora una volta stabilendo un distacco dal precedente “Frozen 2” fermatosi a 130,2 milioni.

Dopo un simile traguardo, il co-presidente di Disney Entertainment Alan Bergman non ha potuto esimersi dal rilasciare la seguente dichiarazione: “Oceania 2 ha superato di gran lunga le nostre più alte aspettative questo fine settimana, ed è una testimonianza del fenomeno che Oceania è diventato. Questo è un momento di festa e siamo grati a tutti gli spettatori e ai fan che hanno contribuito a rendere questo debutto da record”.

A dar voce ai due protagonisti troveremo ancora una volta le star Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho. Fra le tante curiosità, l’ex wrestler, ad oggi noto come uno dei più iconici volti di Hollywood, ha svelato per Entertainment Weekly alcuni retroscena sulla registrazione del brano “Can I Get a Chee-Hoo?”. Senza negare le difficoltà riscontrate sul fronte tecnico, ha affermato: “Non per essere troppo tecnico, ma le autrici Abigail Barlow ed Emily Bear sono delle forze della natura quando scrivono. Abigail ed Emily sono arrivate con qualcosa di molto impegnativo e mi è piaciuto molto. Ci sono state diverse sessioni per mettere a punto la canzone, perché va in un sacco di posti diversi. Le loro parole, non le mie, sono come Bohemian Rhapsody e tutti i luoghi in cui va. È stata una sfida, ma mi è piaciuto ogni secondo”. Dimostrando invece maggior disinvoltura nelle sezioni hip-hop, ha continuato dicendo: “Sono cresciuto amando la musica hip-hop. Il mio amore è la musica hip-hop e il country tradizionale, metteteli insieme e... è così che sono cresciuto”.

