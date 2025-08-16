Il maltempo ferma lo spettacolo in programma per questa sera alla Forte Arena.

Ocean, questo il titolo dell’appuntamento nato da un progetto di Beatrice Venezi e Boosta, è stato annullato. «La decisione – spiegano gli organizzatori – è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Ci scusiamo per il disagi».

Per il rimborso dei biglietti, precisano ancora dall’organizzazione, è possibile rivolgersi a Box Office Sardegna all'indirizzo email info@boxofficesardegna.it.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata