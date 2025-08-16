“Ocean”, il maltempo ferma lo spettacolo alla Forte ArenaAnnullato l’appuntamento con Beatrice Venezi e Boosta. Ecco come ottenere il rimborso dei biglietti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il maltempo ferma lo spettacolo in programma per questa sera alla Forte Arena.
Ocean, questo il titolo dell’appuntamento nato da un progetto di Beatrice Venezi e Boosta, è stato annullato. «La decisione – spiegano gli organizzatori – è stata presa per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Ci scusiamo per il disagi».
Per il rimborso dei biglietti, precisano ancora dall’organizzazione, è possibile rivolgersi a Box Office Sardegna all'indirizzo email info@boxofficesardegna.it.
(Unioneonline)