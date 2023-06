IsReal in dirittura d’arrivo. Domenica sera a Nuoro i vincitori del festival di cinema del reale organizzato dall’Isre. Nella giornata di sabato un ricca programmazione con cinque pellicole in visione. Omaggio ai due registi Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, ospiti speciali di questa ottava edizione, che hanno incontrato il pubblico per raccontare il loro cinema che ha incontrato i favori della critica portandoli fino al festival di Cannes con il film “Granchio” proposto nell’ambito di Isreal. Sono stati proiettati poi gli ultimi film del "Concorso internazionale" Achewiq, the song of the brave women di Elina Kastler, sul canto tradizionale delle donne in Cabilia, e Ten-Ten Cai-Cai di Janet Van den Brand e Timothy Wennekes, girato nell’isola di Chiloé.

Per la chiusura della competizione la pellicola Moosa Lane di Anita Hopland, un’epopea personale e collettiva in cui la regista danese-pakistana ripercorre la storia della sua famiglia attraverso materiali girati nell’arco di 15 anni tra Karachi e Copenaghen. Domani fuori concorso sarà proposto L'ombra del fuoco di Enrico Pau. Nel paesaggio del Montiferru devastato dagli incendi, il film si mette in ascolto di fronte al miracolo della natura che rinasce: un ritratto collettivo di suoni, voci e resistenza.

© Riproduzione riservata