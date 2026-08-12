Una finestra privilegiata sull'arte coreutica, aperta all'interno di una rassegna dedicata al jazz e destinata ora a chiuderla. L'International Nora Jazz Festival, dopo aver visto il palco calcato da nuove voci femminili del jazz internazionale come Georgia Cécile, Morgan James, Ayanna Witter-Johnson e Sophia Thakur, si avvicina al gran finale di giovedì 13 con un secondo evento speciale dedicato alla grande danza: "Echoes of Life", al sito archeologico di Nora per le 21:30.

Anche quest'anno la manifestazione affianca diversi linguaggi espressivi nel segno della multidisciplinarietà, e dopo "La Notte delle Stelle" dedicata alle leggendarie Grazia Deledda e Eleonora Duse, è ora il turno di un'intensa produzione coregorafica ispirata al mito di Narciso, e portata in scena da due stelle dell'Hamburg Ballet di John Neumeier: Silvia Azzoni e Olexandr Ryabko, affiancati dal pianista polacco Michal Białk.

Un raffinato incontro di danza e musica dal vivo, nell'esplorazione di temi quali identità, desiderio e trasformazione attraverso il movimento, e in un'esperienza scenica che promette grande intensità e suggestione. Sotto l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali e in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Nora Jazz conclude così il percorso della sua diciassettesima edizione, realizzata anche con il contributo di Comune, Regione, Fondazione Sardegna e Fondazione Pula Cultura.

© Riproduzione riservata