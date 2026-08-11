Cosa dicono le stelle per l’11 agostoLa giornata segno per segno
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Ariete – Una persona lontana vi pensa più di quanto crediate. Un messaggio rafforzerebbe ciò che si è allentato.
Toro – La voglia di ricominciare da capo cresce in voi. Ascoltatela: non sempre è fuga, a volte è soltanto coraggio.
Gemelli – Vi accorgete che chiedere aiuto non vi rende deboli: chi vi sta intorno aspetta di potervi dare una mano.
Cancro – State per ricevere una risposta attesa da tempo. Qualunque sia, vi toglierà finalmente un peso dalle spalle.
Leone – Qualcuno mette alla prova la vostra pazienza. Sorprendetelo con la calma e perderà ogni soddisfazione.
Vergine – Un’attrazione improvvisa vi coglie alla sprovvista. Non spaventatevi, lasciatevi incuriosire...
Bilancia – Concedetevi il lusso di cambiare idea. La coerenza a tutti i costi, a volte, è soltanto una gabbia comoda.
Scorpione – Mettete da parte un piccolo tesoro oggi, e domani vi ringrazierete. La prudenza paga più dell’istinto.
Sagittario – La stanchezza che sentite è un segnale. Rispettate i vostri limiti, prima che siano loro a fermarvi...
Capricorno – Un imprevisto vi obbliga a improvvisare, e proprio lì scoprirete una capacità che non sapevate di avere.
Acquario – Una notizia rivelata troppo presto rischia di rovinarsi. Custoditela ancora un po’, finché non sarà solida.
Pesci – Fate ordine tra le priorità: rincorrere tutto insieme è il modo più sicuro per non concludere quasi nulla.