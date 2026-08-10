Tappa a Neoneli domani 11 agosto per il festival Dromos giunto alla ventottesima edizione.

Alle 22 in località S’Angelu, sarà protagonista Mario Biondi in una tappa del tour che celebra i vent’anni di “This Is What You Are”, il brano che nel 2006 impose la sua voce profonda e immediatamente riconoscibile all’attenzione del pubblico internazionale.

Soul, jazz, funk e rhythm & blues scandiranno una serata costruita attorno ai momenti più significativi di una carriera ormai proiettata da anni ben oltre i confini italiani. I biglietti sono disponibili sul sito www.dromosfestival.it. Per informazioni la segreteria di Dromos risponde allo 0783 310490, al numero WhatsApp 3348022237 e all'indirizzo info@dromosfestival.it.

La ventottesima edizione del festival Dromos è organizzata dall'omonima associazione culturale con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Mont'e Prama, della Fondazione Parte Montis, con il sostegno delle Amministrazioni Comunali di Oristano, Cabras, Tadasuni, Neoneli, Mogoro, Masullas, Pompu, Nureci, Fordongianus e Milis, della Cantina Contini, della Cantina Silvio Carta e di Sa Marigosa, con il supporto di Arcidiocesi di Oristano, Pinacoteca Carlo Contini, Fondazione Oristano, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, Museo Diocesano Arborense, Music Academy di Isili, Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, Rai Radio 3, ViaggieMiraggi, Mariposas de Sardinia e Radio Popolare.

© Riproduzione riservata