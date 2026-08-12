Ariete - In questo periodo morderete il freno. Siete fuoco puro, ma adesso dovete rallentare per non bruciarvi.

Toro - L’estate vi vuole pigri e felici. Almeno oggi staccate la spina, i nodi sul lavoro si scioglieranno da soli.

Gemelli - Siete sempre l’anima della festa. Presto una vostra idea geniale attirerà sguardi e, soprattutto, soldi...

Cancro - L’amore vi travolge in pieno. Se siete soli, guardatevi attorno: qualcuno vi sta cercando...

Leone - Siete i re dell’estate. In questo periodo il sole vi regala un carisma a cui nessuno saprà resistere.

Vergine - Basta calcoli. Lasciatevi andare totalmente al caos delle vacanze. Vi farà un gran bene, vedrete!

Bilancia - Se quello che cercate è l’armonia, oggi la troverete grazie a un viaggio o a un calice condiviso. Cin cin!

Scorpione - Giornata di sguardi magnetici e passioni intense. Siete irresistibili, ma non giocate con il fuoco!

Sagittario - La valigia è pronta, e voi pure. L’avventura vi sta chiamando e siete propensi a rispondere senza esitazione.

Capricorno - Anche al mare pensate agli affari? Spegnete immediatamente i telefoni e godetevi il presente.

Acquario - Siete controcorrente, come sempre. In questi giorni una scelta originale vi renderà liberi e fieri.

Pesci - Nuotate in una sorta di mare di sogni. Molto presto uno di questi diventerà realtà, restate fiduciosi!

© Riproduzione riservata