Prima il soul e il pop, come nella terza edizione di X Factor, quando arrivò alle spalle di Marco Mengoni. Poi la canzone sassarese in omaggio allo zio Ginetto Russetta. Ora Giuliano Rassu si confronta con il jazz. Sarà l'interprete di "Natale in Swing", i due concerti che chiuderanno l'edizione 2024 del festival “(To) be in jazz”. L'appuntamento è al teatro Verdi di Sassari lunedì alle 20.30 e martedì 24 alle 11.

L’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory, big band che integra l’organico dell’OJS con l’inserimento di giovani musicisti, diretta da Gavino Mele, presenterà una selezione di brani natalizi, sempre differenti per ogni edizione del festival arrangiate per la formazione orchestrale sarda da Gabriele Comeglio.

Al termine del concerto del 24, pubblico e musicisti brinderanno insieme con i vini della Cantina Siddùra di Luogosanto.

