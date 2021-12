Natale e dintorni a Porto Torres con la tradizione sarda, il tango argentino e il gospel grazie ai tre eventi organizzati dall’Associazione Musicando Insieme.

Il primo appuntamento è domenica 19 dicembre al Teatro Andrea Parodi (ore 20) con “Armonias De Nadale”, concerto della cantautrice Maria Luisa Congiu, basato su repertorio dove alle celebri melodie natalizie si alternano i canti sardi. Sarà accompagnata dal suo gruppo, formato da Laura Santucciu e Grazia Puligheddu (voce), Fabio Carta (pianoforte), Martino Roggio (chitarra) e Alessandro Canu (batteria).

Il Teatro Parodi ospiterà giovedì 23 dicembre, sempre alle 20, “Le Grand Tango – omaggio a Piazzolla”: un mix di tango e musica, un concerto con brani di Astor Piazzolla intervallate dalle esibizioni di due ballerini, Martin Acosta e Rosa Ginger Berg. L’anteprima dello spettacolo si sarebbe dovuta svolgere a Vienna il 27 novembre scorso, ma è stata rinviata a causa del lockdown in Austria. Presenti nella città portotorrese Patrick De Ritis, primo fagotto solista dell’orchestra di Vienna “Wiener Symphoniker" e il pianista Claudio Sanna che accompagneranno l’esibizione di tango insieme all’Ars Musicandi Ensemble, il quartetto formato da Marco Ligas (violino), Donatella Parodi (viola), Giuseppe Fadda (violoncello) e Luca Ghidini (contrabbasso).

Chiusura il 29 dicembre con “Movin’on up Gospel Choir” che andrà in scena nella chiesa dello Spirito Santo. Il gruppo di Pina Muroni è composto da 35 elementi tra coristi e musicisti. Musica spirituale afroamericana per un programma che spazia dallo Spiritual tradizionale al Gospel contemporaneo.

© Riproduzione riservata