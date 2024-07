I successi messi in fila nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo gli hanno regalato un ruolo di primissimo piano nel panorama musicale internazionale, ma il legame con la sua terra è rimasto fortissimo.

La possente voce di Francesco Demuro risuonerà venerdì 5 luglio, alle 21, in piazza Duomo, a Oristano: il tenore di Porto Torres, accompagnato al pianoforte dal Maestro Andrea Mudu, sarà in concerto nell'ambito della rassegna “Musica nelle sere d’estate” 2024, promossa dall’Ente Concerti Alba Pani Passino con il patrocinio della Regione, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Oristano e con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Oristano e del Museo Diocesano Arborense.

Reduce da una stagione da incorniciare, che lo ha visto protagonista sui palcoscenici di Madrid, Siviglia, Cagliari, Catania e Palermo (solo per citarne alcuni), il cantante lirico è pronto ad incantare il pubblico isolano con un repertorio che spazierà dalle arie d'opera più famose ai grandi classici della canzone italiana e napoletana. Tappa “casalinga” prima di dedicarsi ai nuovi progetti che lo porteranno al teatro San Carlo con il recital Maria Stuarda, ad Atene con la Traviata o al Royal Opera House di Londra. Ad impreziosire il canto di Francesco Demuro saranno le note del pianoforte di Andrea Mudu.

La biglietteria dell’Ente Concerti, in via Ciutadella de Menorca, è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Venerdì, dalle ore 19, biglietti anche in piazza Duomo fino a esaurimento posti.

Per informazioni è possibile contattare gli oranizzatori tramite whatsapp al numero 338 872 7128, al numero fisso 0783 303966, ma anche scrivendo una mail a info@enteconcertioristano.it.

© Riproduzione riservata