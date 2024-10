“Scenari elettroacustici” è un seminario-concerto della scuola di musica elettronica del Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, nell’ambito del progetto Twisted - Electroacoustic Music Network. Il nuovo appuntamento della rassegna “I mercoledì del Conservatorio” è in programma mercoledì alle 19 in Sala Sassu, con ingresso gratuito.

L'evento sarà curato ed eseguito dai docenti del Conservatorio “Respighi” Silvia Lanzalone, Federico Scalas ed Elisabetta Scatarzi, insieme agli allievi dell’istituto laziale Luca Giacobbe, Claudia Corsi, Gabriele Erdi e Gianluca Pellegrino.

Il programma prevede l’esecuzione di sette brani: Variación di Federico Scalas per voce e live electronics, Statua della libertà di Paolo Martellacci per percussioni ed elettronica, Rintocchi, acusmatico di Claudia Corsi, Wood&Wind di Gabriele Erdi per violino ed elettronica, Two dots, acusmatico di Gianluca Pellegrino, Caleidoscopio studio n°9 di Luca Giacobbe per elettronica live, violino con sensori di movimento e percussioni elettroniche, Requiem russo – frammenti, opera elettronica di Silvia Lanzalone su versi di Anna Achmatova per voce recitante ed elettronica.

Il progetto Twisted è uno scambio tra Conservatori: nello scorso giugno gli allievi del Canepa Emanuele Sara, Francesco Corrias, Deliaurora Cadeddu e Michela Pilo erano stati al Respighi, accompagnati dai loro docenti Walter Cianciusi e Riccardo Sarti per eseguire i loro brani.

© Riproduzione riservata