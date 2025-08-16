Cosa dicono le stelle per il 16 agostoLa giornata segno per segno
Ariete – Lo spirito d’iniziativa sarà vostro alleato in un momento di difficoltà. Comportatevi da leader per uscirne.
Toro – Gli impegni vi chiamano, ma siete così stanchi...Trovate una via di mezzo tra senso del dovere e pigrizia!
Gemelli – Fioccano progetti condivisi e opportunità da sfruttare in gruppo. Non fate gli asociali e create una squadra!
Cancro – Giornata colma di imprevisti. Nelle faccende pratiche rischiate di fallire, ma non lasciatevi scoraggiare.
Leone – Possibile che qualcuno sia riuscito a fare breccia nel vostro cuore? A volte succede anche a voi.
Vergine – Nonostante qualche acciacco fisico, supererete senza difficoltà un esame per cui vi siete impegnati tanto.
Bilancia – Una proposta inaspettata solletica le vostre ambizioni, ma siete sicuri di avere le risorse necessarie?
Scorpione – Il malumore non accenna a diradarsi, ma potete contare sulla vicinanza di molti amici che vi sopportano.
Sagittario – Vi sentite dinamici e grintosi, ma attenzione a non strafare! Ricordatevi che anche voi avete dei limiti.
Capricorno – Se date così tanto valore alle opinioni altrui, dovreste farlo a maggior ragione con le vostre.
Acquario – Equilibrio emotivo un po’ traballante, ma non provate a incolpare gli altri! Dipende esclusivamente da voi.
Pesci – Provate in ogni modo a nascondere le vostre vulnerabilità. Non sarebbe meglio lasciarle uscire allo scoperto?