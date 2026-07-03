Diabolika sbarca in Sardegna. Il 17 luglio l’Opera Beach Arena di Quartu Sant’Elena ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione, un progetto che ha firmato un’epoca nella club culture italiana, che torna nell’Isola col Diabolika Dice Tour 2026.

Molto più di un party, Diabolika continua a essere un evento nell’evento, capace com’è di restare vivo nei ricordi di chi lo ha vissuto e di incuriosire chi, oggi, vuole scoprirne l’energia per la prima volta. Per la data sarda, il progetto arriva all’Opera Beach Arena con una line-up che richiama pienamente l’identità del mondo Diabolika: in consolle Emix, D-Lewis, Time Traveler, Mr Bizz e Marascia, alla voce Henry Pass, più il live act con gli Erotic Body Dancers by Diabolika.

Appuntamento, allora, dalle 23 fino all’alba sul lungomare del Poetto con l’atmosfera e il rito della storica e iconica one-night di musica house ed elettronica che ha segnato un’intera generazione e rivoluzionato il modo di vivere la notte negli anni Duemila.

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