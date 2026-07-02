Cosa dicono le stelle per il 2 luglioLa giornata segno per segno
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Ariete: Siete dei leader nati. Ma attenti, la vostra intraprendenza potrebbe essere scambiata per pura superbia.
Toro: Dovete uscire dalla vostra zona di comfort, questo può regalarvi delle nuove e sorprendenti sensazioni.
Gemelli: La routine quotidiana può risultare per voi soffocante, cercate di fare ogni giorno qualcosa di diverso.
Cancro: Non fatevi condizionare troppo dai vostri sbalzi d’umore, cercate di vivere al meglio questa giornata.
Leone: Vi sentite un po’ messi in disparte da un amico. Non chiudetevi in voi stessi ma comunicate cosa provate.
Vergine: La vostra capacità di osservare dettagli che gli altri non notano vi rende delle persone molto empatiche.
Bilancia: Da tempo ricercate un po’ di stabilità nella vostra vita. Potreste chiedere un consiglio a un familiare stretto.
Scorpione: Spesso serbate molto rancore e rischiate di cadere in atteggiamenti vendicativi che possono danneggarvi.
Sagittario: Un’avventura si prepara all’orizzonte. Scegliete dunque bene le persone con cui organizzare le ferie.
Capricorno: La vostra caparbietà fa in modo che riusciate a superare tutte le avversità. Continuate a credere in voi stessi.
Acquario: Amate molto la vostra libertà e vi sentite stretti in un legame stabile che sembra non avere futuro...
Pesci: Nelle relazioni rischiate di apparire sfuggenti e difficili da capire. Non abbiate paura di mostrare le fragilità.