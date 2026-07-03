Cosa dicono le stelle per il 3 luglioLa giornata segno per segno
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Ariete – Una trattativa rimasta in sospeso si sblocca a vostro favore. È l’occasione giusta per far valere il vostro peso.
Toro – Un colpo di fortuna vi sorprende piacevolmente. Mettete da parte i programmi e lasciatevi guidare.
Gemelli – Qualcuno tenta di provocarvi per seminare discordia. Non abboccate e mantenete il controllo..
Cancro – La tenerezza riaccende il fuoco di un rapporto che sembrava spento. Bastava un po’ di iniziativa...
Leone – In famiglia tornano a galla piccoli malintesi. Affrontateli con calma: parlarne apertamente vi toglierà un peso.
Vergine – Nella vostra testa fioriscono idee ambiziose e progetti concreti. È il momento perfetto per iniziare a dargli forma.
Bilancia – Vi arrivano inviti allettanti da più parti. Scegliete con cura: non siete obbligati ad accontentare tutti.
Scorpione – Un’irrefrenabile voglia di scoperta vi spinge oltre i soliti confini. Concedetevi un’esperienza nuova.
Sagittario – Con una mossa abile vi guadagnate il riconoscimento che inseguite da tempo. Godetevi il risultato.
Capricorno – Sentite il desiderio di alzare l’asticella e puntare più in alto. Vi serve solo un pizzico di audacia in più.
Acquario – Vi sentite più esposti del solito. Abbassate le difese: mostrarvi vulnerabili sarà una forma di forza.
Pesci – Dopo un periodo agitato torna la quiete. Riordinate le idee prima di lanciarvi nel prossimo impegno.