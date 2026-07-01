Buona la prima. Parte con tutto esaurito la rassegna teatrale “Incontri Ravvicinati”, organizzata da Rossolevante al Teatro Tenda San Francesco di Tortolì. Il primo appuntamento ha richiamato un pubblico numeroso e variegato, tra residenti e turisti, confermando l'interesse per il cartellone che accompagnerà l'estate cittadina fino alla fine di luglio. Ad aprire la rassegna è stato “Scatole Cinesi”, commedia brillante della Compagnia Teatro d’Inverno. Un’ora di teatro coinvolgente e divertente che ha conquistato il pubblico grazie a una commedia brillante dal ritmo incalzante, scritta e diretta da Giuseppe Ligios e Antonello Foddis. Protagonisti della serata gli attori Antonello Foddis e Giovanni Trudu, autori di una prova intensa e sorprendente che ha raccolto applausi calorosi e prolungati al termine dello spettacolo.

L'attenzione si sposta ora sul secondo appuntamento della rassegna, in programma venerdì 3 luglio alle 21.30, sempre al Teatro Tenda San Francesco. In scena “Le Fuorigioco – Una dichiarazione di indipendenza”, monologo scritto e interpretato da Michele Vargiu con la regia di Laura Garau. Lo spettacolo racconta una pagina poco conosciuta della storia italiana: quella del Gruppo Femminile Calcistico Milanese, la prima squadra di calcio femminile costituita nel Paese nel 1932. Attraverso le vicende di un gruppo di giovani donne, il racconto porta il pubblico negli anni del regime fascista, quando praticare uno sport considerato esclusivamente maschile significava sfidare convenzioni sociali, pregiudizi e divieti. Sul palco prendono forma le storie di Rosetta, Losanna, Marta, Maria e delle altre ragazze che lottarono per conquistare il diritto di giocare a calcio. Una narrazione che intreccia sport, emancipazione e libertà, ricordando come il primo campionato femminile italiano sarebbe stato organizzato soltanto molti decenni più tardi. Coprodotto da Compagnia Vaga e Meridiano Zero, lo spettacolo ha già ottenuto importanti riscontri nelle numerose repliche andate in scena in Sardegna e nella penisola, grazie alla forza del testo e all'intensa interpretazione di Michele Vargiu.

La rassegna “Incontri Ravvicinati” proseguirà fino al 28 luglio con un totale di nove appuntamenti. La direzione artistica è affidata a Juri Piroddi, mentre l'organizzazione generale è curata da Silvia Cattoi e la direzione tecnica da Massimiliano Micheli. L'ingresso agli spettacoli è a offerta libera e consapevole. La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Tortolì e della Regione Sardegna.



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