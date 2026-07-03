Racconterà il musicista bolognese attraverso aneddoti, incontri, intuizioni e frammenti di vita che restituiscono tutta la complessità e il genio di un autore unico, per celebrare un artista che ha saputo interpretare il tempo e le sue trasformazioni.

Grandissima attesa a Cabras per l’arrivo di Federico Buffa che il prossimo 10 luglio sarà protagonista del Festival Letterario dell’Archeologia, nella suggestiva arena della Peschiera Mar’e Pontis, con "Il Futuro è tra mezz’ora. Le ultime 48 ore di Lucio Dalla”, uno spettacolo che rende omaggio a Lucio Dalla. Federico Buffa, voce autorevole del giornalismo sportivo italiano e maestro della narrazione contemporanea, ha saputo trasformare il racconto in un’esperienza teatrale capace di unire sport, musica, storia e memoria collettiva. Con il suo stile inconfondibile Buffa porta in scena spettacoli che vanno oltre la cronaca e diventano veri viaggi nell’anima dei protagonisti e delle epoche raccontate.

Con "Le ultime 48 ore di Lucio Dalla" racconta la vita e l’opera di Lucio Dalla, ripercorrendo – una per una – la storia di tutte le canzoni presenti nella scaletta del suo ultimo concerto: quello di Montreux del febbraio 2012. Un viaggio narrativo e musicale che mette insieme ricostruzione storica e aneddoti privati, dichiarazioni pubbliche e vicende ancora inedite, con lo scopo di restituire – nella sua geniale complessità – un nuovo ritratto del grande cantautore bolognese.

L’apparato musicale, che prevede la rivisitazione di svariati brani del concerto di Montreux, è stato realizzato con l’obiettivo di restituire alle canzoni di Dalla qualcosa della loro ispirazione originaria, della loro dimensione spontanea precedente al processo di produzione discografica. Le ultime 48 ore di Lucio Dalla è uno spettacolo scritto e interpretato da Federico Buffa e da Cesare Pomarici, accompagnati in scena da Alessandro Nidi al pianoforte, da Emanuele Nidi come chitarra e voce e prodotto da International Music and Arts. L'ingresso è gratuito.

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