Addio a Victor Willis, frontman dei Village People. L’annuncio è della band con un messaggio su Facebook in cui si spiega come il cantante sia morto «martedì a seguito di una breve ma aggressiva malattia».

Nato il primo luglio 1951 a Dallas, Willis era cresciuto cantando gospel nella chiesa battista di San Francisco dove suo padre era predicatore. È stato un personaggio centrale nella nascita nel gruppo nel 1977 e coautore di alcuni dei maggiori successi della band come Macho Man, YMCA e Go West. Uscì dal gruppo nel 1980 per rientrarvi solo nel 2017 come nuovo frontman.

«Era un uomo fantastico e allegro, che apprezzava molto il fatto che io utilizzassi la canzone del suo gruppo, 'Ymca', durante i miei raduni» , il ricordo di Donald Trump su Truth. «Il brano è diventato un successo 'mostruoso', ancora una volta, a 30 anni dalla sua uscita originale. Molti cantanti e gruppi volevano partecipare ai comizi dopo che erano stati stabiliti tutti i record di affluenza - le folle erano, e sono, enormi - ma Victor e il gruppo sono stati al nostro fianco fin dall'inizio». «Amavano - aggiunge Trump - l'atmosfera dei comizi, e noi amavamo loro e la loro canzone fantastica e trascinante. Penseremo a Victor ogni volta che verrà suonata 'Ymca', come oggi, e per tutta questa settimana del 4 luglio. Le mie condoglianze alla sua meravigliosa famiglia e al suo gruppo: Victor Willis ci mancherà moltissimo, che Dio lo benedica».

(Unioneonline)

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