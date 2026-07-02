Concerto dei Cantori di Via Majore nel sito prenuragico di Monte BarantaA Olmedo per il Festival delle Bellezze anche l'Insieme Vocale Nova Euphonia
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Musica corale protagonista sabato alle 19.30 nel sito megalitico di Monte Baranta, a Olmedo. Nel complesso prenuragico risalente al 2.500-2.200 a. C., la 9^ edizione del Festival delle Bellezze propone il concerto dei Cantori di Via Majore e dell'Insieme Vocale Nova Euphonia.
I Cantori di Via Majore, fondati nel 2020, sono diretti da Alessandro Catte, autore anche di canti inseriti nel repertorio del coro. Il progetto musicale prende il nome dall’antica via Majore, oggi corso Garibaldi, a Nuoro.
In apertura interverrà l’Insieme Vocale Nova Euphonia , diretto da Vincenzo Cossu, che proporrà un viaggio musicale tra celebri brani pop internazionali, italiani e della tradizione sarda.
La serata del 4 luglio è inserita anche nel calendario della rassegna CorosJuntos, organizzata dalla Fersaco - Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali con la finalità di incoraggiare la creazione di collaborazioni e sinergie tra cori della federazione che appartengono a province diverse dell’Isola.