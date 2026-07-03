Lo spettatore sarà trasportato dentro una storia millenaria fatta di luci, costumi straordinari, scenografie suggestive, musica, danza ed emozioni. Domani 4 luglio, a partire dalle 21, presso il centro polivalente di Cabras, in via Tharros, la Shams Academy invita tutti a vivere e ad assistere ad uno dei racconti più affascinanti della storia: l'esodo. In questo caso attraverso il ballo.

Le scene più iconiche della Bibbia prenderanno vita sul palco, accompagnando i presenti in un viaggio emozionante nell’antico Egitto attraverso il linguaggio artistico della danza orientale. Una serata in cui musica, teatro danza orientale, scenografia e spiritualità si incontrano per dare vita a un racconto potente, emozionante e senza tempo.

«Da oltre 10 anni i nostri spettacoli coinvolgono centinaia di persone in un viaggio tra arte, cultura ed emozione, regalando al pubblico una serata capace di lasciare un segno nel cuore», dicono gli organizzatori dello spettacolo.

L'evento, che terrà compagnia ai tanti turisti presenti a Cabras, è organizzato con il patrocinio del Comune di Cabras e in collaborazione con le parrocchie Maria Vergine Assunta e Sacro Cuore di Gesù.

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