I Neri Per Caso sbarcano in Sardegna con Natale per caso. La band campana porterà il suo spettacolo a Golfo Aranci domenica 28 dicembre, ospite del villaggio “Dolce Natale a Golfo Aranci”.

Dopo il successo della serata inaugurale, affidata al comico Antonio Giuliani, il programma degli eventi organizzati dall’Associazione culturale Il Leone e le cornucopie col sostegno del Comune di Golfo Aranci prosegue col concerto gratuito dei Neri Per Caso, che si esibiranno a partire dalle 20 in Piazza Cossiga.

Fenomeno artistico che ha saputo reinventare il concetto di musica a cappella, vincitore del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte nel 1995 col brano “Le ragazze”, il gruppo originario del Salernitano è diventato subito punto di riferimento per chi cerca qualcosa di originale e qualitativo nel panorama musicale. La voce come strumento musicale per eccellenza è diventato il loro marchio di fabbrica, la capacità delle loro voci di intrecciarsi magistralmente una magia che dà vita a un’esperienza sonora unica.

In Natale per caso sposeranno lo spirito delle festività attraverso un viaggio musicale che celebra i più famosi e amati brani natalizi, con una scaletta che spazierà da “Jingle Bells” a “Silent Night”, da “Feliz Navidad” a “Oh, Happy Day”, fino a “White Christmas”, arricchita dall’esecuzione di alcuni successi estratti dal loro repertorio e da alcuni lavori discografici di gran successo come “And So This Is Christmas”, del 1997, e “Christmas”, del 2022, dedicati specificatamente al Natale.

