Domenica l’Associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con la direzione artistica del maestro Ignazio Perra) porta a Zeddiani (presso Piazza degli Ulivi, alle ore 18), il concerto “Music of the people” tenuto da Manuela Ragusa (voce e strumenti tradizionali) e Mario Pierno (chitarra) con il progetto “Cantico dal Mare”.

Il concerto prevede un percorso fra musica e parole, proponendo suoni provenienti dalle nostre radici che uniscono terre diverse mediante l’esecuzione di brani appartenenti al repertorio tradizionale e popolare in lingua sarda, napoletana, calabrese e siciliana.

Il concerto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione, con la compartecipazione finanziaria e la collaborazione della Fondazione “Sardegna Isola del romanico”, dell’APS Itinera romanica – Amici del Romanico e del Comune di Zeddiani, nell’ambito del progetto “Suoni e voci per l’isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024 (la direzione Artistica è a cura del maestro Ignazio Perra), pure in concomitanza con la programmazione culturale della Fondazione “Sardegna: Isola del romanico”.

L’ingresso al concerto è gratuito.

