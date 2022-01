Morti per Covid a distanza di pochi giorni i gemelli Bogdanoff, star della tv francese diventati celebri negli anni Ottanta. I due, entrambi laureati in materie scientifiche, non erano vaccinati. Avevano 72 anni.

Il primo a morire è stato Grichka, il 28 dicembre in un ospedale di Parigi. Lo ha annunciato il suo agente: "Circondato dall'amore della sua famiglia e della sua famiglia, Grichka Bogdanoff è morto in pace il 28 dicembre 2021 per unirsi alle sue étoiles", ha fatto sapere.

Oggi stessa sorte è toccata a Igor, che era finito in ospedale dopo aver contratto il virus, come il fratello.

I due hanno conosciuto la celebrità in tv a partire dal 1979, pubblicando testi di semplificazione di tematiche complicate per il piccolo schermo come la fisica, la matematica, le scienze. Autoironici, di frequente davanti alle telecamere vestiti con abiti futuristici, i fratelli Bogdanoff diventarono protagonisti di programmi per una generazione di francesi, spiegando le ultime scoperte scientifiche e illustrando tutte le novità della fantascienza.

Nati nel sud della Francia da papà russo a mamma discendente della nobiltà austriaca, negli anni ‘90 sono stati al centro dell'attenzione anche per accuse di plagio e di propagazione di false teorie. Poi una progressiva trasformazione del loro volto, l’evidentissimo cambio dei connotati rimasto avvolto nel mistero perché loro hanno sempre sostenuto di non essersi sottoposti alla chirurgia plastica.

